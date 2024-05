Raus aus dem Vertrag Internet-Anbieter einfach wechseln – Regeln, Fallstricke und Tipps der Redaktion

An einem Montagmorgen bei der Saarbrücker Zeitung wurde die Stille der Büroarbeit plötzlich von einem Schrei der Frustration durchbrochen. Eine sichtlich genervte Kollegin versuchte verzweifelt, ihren Internetanschluss zu kündigen – und erlebte dabei unerwartete Hürden. Was in ihrer Vorstellung nur ein paar Klicks auf einer Website sein sollte, wurde zu einem bürokratischen Akt: