Elfmal gibt es die Bestnote Hummus im Test – ausgerechnet ein Bio-Produkt „mit Mineralöl verunreinigt“

Das Wort Hummus stammt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt Kichererbse. Daher ist es wenig verwunderlich, dass der beliebte Aufstrich überwiegend aus gekochten und pürierten Kichererbsen besteht. Ursprünglich vor allem in Ländern wie Syrien oder dem Libanon zubereitet, erfreut sich der Aufstrich auch hier immer größerer Beliebtheit. Ergänzt wird das Rezept durch die sogenannte Tahini, bei der es sich um eine Sesam-Paste handelt, sowie Zitronensaft und Olivenöl. Öko-Test hat überprüft, was sonst noch in den beliebten Dips steckt.