Pflichten, Förderungen und Ausnahmen Neue Pläne zum Heizungsaustausch beschlossen – das müssen Sie jetzt wissen

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch in Berlin den Gesetzentwurf für die Umstellung von Heizungen auf erneuerbare Energien gebilligt. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) bewerteten dies als großen Schritt. Und auch Kanzler Olaf Scholz schrieb auf Twitter: „Der Einstieg in die Zukunft des Heizens ist geschafft.“