Preisentwicklung Heizöl jetzt kaufen oder warten? Experte macht deutliche Ansage

Erstmeldung: In Zeiten schwankender Energiepreise stehen viele Heizölkunden im Saarland vor der Frage: Sollte man Heizöl jetzt kaufen oder ist es ratsam, zu warten? Eine Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigt, dass 2019 genau 37,2 Prozent der Haushalte im Saarland mit Öl heizten, was das kleine Bundesland zum Spitzenreiter in Deutschland macht. Angesichts des Heizölpreissturzes im Juli 2024 könnte sich eine baldige Investition lohnen. Dieser Ratgeber bietet Ihnen einen Überblick über die aktuelle Preislandschaft und Meinungen von Experten, die Ihnen helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen.