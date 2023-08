Urteile Heimtückischer Mord: Lebenslange Haftstrafe für Ehemann

Zugunsten des Angeklagten bewertete die Kammer sein Geständnis und seine Reue. „Aber wenn er Formulierungen gewählt hat, er habe rot gesehen oder wie in Trance gehandelt, muss man ihm nicht unbedingt glauben“, so der Vorsitzende Richter Andreas Lauer. Dieses stünde in eklatantem Widerspruch dazu, dass er sich an jedes Detail erinnere und wie er nachher die Leiche und Spuren beseitigt habe.