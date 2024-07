Experte gibt Tipps Handy ins Klo gefallen? Diese Fehler sollten Sie jetzt auf keinen Fall machen

Wie RESQ in einem ihrer Info-Beträge erklärt (https://www.resq-repair.com/datenrettung/Handy-Datenrettung-nach-Wasserschaden), halte sich auch hartnäckig der Mythos, dass man das Handy am besten in Reis legt, weil dieser die Feuchte aus dem Gerät zieht. Das sei Quatsch. Noch krasser: Regelmäßig zeugten defekte Einsendungen bei ihnen davon, dass ihre Benutzer diese zum Schnelltrocknen in die Mikrowelle gelegt hatten. Auch das macht das Smartphone nicht trocken, sondern unbrauchbar. Ein Effekt, der in Serien ja immer dann absichtlich zum Tragen kommt, wenn Gangster ihre Festplatten vernichten wollen und deshalb ins Warmmachgerät schieben.