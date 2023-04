Viele unseriöse Angebote Hamburger Justizsenatorin will Schuldnerberatung regulieren

„Denkbar wären insbesondere konkretere Vorgaben zur zulässigen Höhe der Vergütung, Vorgaben zur Begrenzung von Ratenzahlungsvereinbarungen zugunsten der Schuldnerberatung und die Einführung von Hinweispflichten vor Abschluss eines privaten Schuldnerberatungsvertrags“, hieß es. Über das Thema will Gallina auch mit ihren Kollegen bei der Justizministerkonferenz am 25. und 26. Mai in Berlin sprechen.