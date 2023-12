Nach Weihnachten Gutschein-Geschenk umtauschen oder Geld auszahlen lassen – diese Regeln gelten

In der Regel sind Gutscheine nicht Inhaber-bezogen. Das heißt: Es wird nicht bestimmt, wer den Gutschein einlösen darf. Ausschließlich der Geldwert wird festgelegt. In diesem Fall kann der Gutschein beliebig weiterverschenkt werden. Anders hingegen sieht es aus, wenn der Name des Beschenkten auf dem Gutschein vermerkt ist. Wenn die Namensnennung dazu dient, eine Übertragung des Gutscheins zu verhindern, brauchen Sie zwingend die Zustimmung des Ausstellers.