Oatly, Oatmolk, Alpro und Co. Hafermilch im Test - „sehr gute“ Haferdrinks für weniger als einen Euro

Der Grund: Das Labor weist in dem Produkt von Black Forest Nature eine „Belastung mit Schimmelpilzgiften“ nach. Diese können schlimmstenfalls „den Verdauungstrakt schädigen und das Nerven- und Immunsystem stören“. An den Produkten von Alpro (This Is Not M*lk/sanft und cremig), Oatmolk (Barista) und Oatly (Barista) kritisiert Öko-Test zudem „künstliche Phosphate“, die in „großen Mengen“ Nierenschäden verursachen können. Auch „das Aufpeppen des Geschmacks mit Zusatzstoffen“ der Drinks von Alpro und Bärenmarke bezeichnet das Verbrauchermagazin als „überflüssig“.