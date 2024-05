Gefahr für Gesundheit Giftiges, verbotenes Pflanzenschutzmittel – Rewe ruft Weintrauben zurück

So bestehe der Verdacht, dass in der Frucht das Insektizid Fenpropathrin nachgewiesen wurde. Während die grünen Trauben in der Verpackung nicht davon betroffen sein sollen, seien Rückstände in der dunklen Tafeltraube der Sorte Sharad festgestellt worden. Dieser Stoff kann sich aufs Nervensystem auswirken. So seien Pflanzenschutzmittel, die Fenpropathrin enthalten, überall in der Europäischen Union (EU) und der Schweiz verboten.