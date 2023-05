Kundgebungen Gewerkschaften kündigen harte Auseinandersetzungen an

SPD-Parteichef Lars Klingbeil zeigte Verständnis für die Lohnforderungen der Gewerkschaften. „Ich finde das richtig, dass man jetzt für höhere Löhne auf die Straße geht, dass man für Tarifbindung Warnstreiks macht“, sagte er bei einer DGB-Kundgebung am Montag in Lehrte (Niedersachsen). Eine Einschränkung des Streikrechts werde es mit der SPD nicht geben, betonte er. „In Zeiten der Unsicherheit brauchen wir mehr Mitbestimmung. In Zeiten des Wandels brauchen wir starke Gewerkschaften.“ Verdi-Chef Frank Werneke verteidigte die Lohnforderungen. „Der beste und am Ende einzige Weg, um die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen, sind kräftige Lohn- und Gehaltszuwächse“, sagte er in Frankfurt am Main.