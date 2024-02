Ökotest Creme für trockene Haut: Günstiges Drogerieprodukt belegt Spitzenplatz

In einigen Cremes wiesen die beauftragten Labore Silikone und Paraffine nach, die Öko-Test bemängelt, da „sie sich nicht so gut ins Hautgleichgewicht einfügen wie natürliche Fette und Öle“. Weitere Gesichtscremes enthalten Inhaltsstoffe, die die „Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen können“. In der Mouson Anti-Falten Creme (L’Oréal) stießen die Labore sogar auf einen „ganzen Cocktail an Problemstoffen“, darunter auch allergieauslösende Duftstoffe.