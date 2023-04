Migration Gegenwind für Bund im Streit um Flüchtlingskosten

Der Städte- und Gemeindebund bekräftigte die schwierige Lage der Kommunen. Längst seien die Städte und Gemeinden, insbesondere bei der Unterbringung der Geflüchteten, an ihrer Belastungsgrenze, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Er forderte „einen Kraftakt, in dem Deutschland als größte Wirtschaft in der EU seinen Einfluss ausübt, um die Außengrenzen besser zu schützen, die Asylverfahren deutlich zu beschleunigen, die Herkunftsländer von Ausreisepflichtigen dazu zu bringen, ihre Staatsbürger zurückzunehmen und eine gerechte Verteilung [der Flüchtlinge] innerhalb der EU sicherzustellen“.