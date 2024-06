Stiftung Warentest Große Überraschung im Fischstäbchen-Test: Nur zwei Produkte überzeugen

Laut den Leitsätzen für vegane und vegetarische Lebensmittel müssen diese Alternativen in Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz dem Original ähneln. Lediglich die vegetarischen Fischstäbchen von Kaufland und Iglo konnten in diesen Punkten überzeugen. Dennoch empfiehlt Stiftung Warentest die tierischen Optionen aufgrund der besseren Nährstoffzusammensetzung. Eine Portion Alaska-Seelachs-Stäbchen deckt rund 40 bis 60 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs an Jod ab, während die vegane Alternative nicht mehr als fünf Prozent erreicht.