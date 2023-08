Aktueller Test 2023 Preis-Leistungs-Hammer – die günstigsten Fischstäbchen überzeugen die Experten

Fischstäbchen sind unkompliziert in der Zubereitung und mild im Geschmack. Kein Wunder also, dass Eltern die knusprigen Snacks häufig als Möglichkeit nutzen, bereits den Kleinsten Fisch schmackhaft zu machen. Da Fischstäbchen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen beliebt sind, ist es umso wichtiger zu wissen, was genau auf dem Teller landet. Daher hat Öko-Test untersucht, was in den Fischstäbchen steckt.