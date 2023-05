Krankenhäuser Fast zwei Drittel der Kliniken im Minus: Rekorddefizit

Fast zwei Drittel der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr Verlust gemacht - so viele wie noch nie. „Ohne staatliche Hilfszahlungen wären sogar fast alle (96 Prozent) Ergebnisse negativ“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage der Krankenhausgesellschaft. 82 Prozent der Kliniken rechneten auch 2023 mit einem Jahresfehlbetrag, berichtet der SWR.