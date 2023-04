Finanzen Experten: Bankenturbulenzen dürften Konjunktur wenig treffen

Im März war in den USA die Silicon Valley Bank und mehrere Regionalbanken kollabiert, was Schockwellen an den Finanzmärkten ausgelöst hatte. Als wesentlicher Grund für die Turbulenzen galten steigende Zinsen an den Kapitalmärkten. Kurz darauf musste die Credit Suisse per Notübernahme durch die Schweizer Großbank UBS gerettet werden.