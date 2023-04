Gesellschaft Esken: KI kann langweilige Arbeit übernehmen

Außerdem gebe es schon jetzt einen großen Fachkräftemangel. „Dabei geht meine Generation, die Boomer, erst noch in Rente, und die Generation, die uns ersetzen soll, ist gerade mal halb so groß. Wir haben also den dringenden Bedarf, Arbeitskraft zu ersetzen.“ Es gelte für alle, dass sich die Arbeit stetig verändere. „Also sollten wir ein Leben lang neugierig und veränderungsbereit bleiben.“