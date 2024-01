Besonderer Sperrdienst EC-Karte geklaut – woran Sie nun denken müssen

Das Gleiche gelte für Smartphones, mit denen die Nutzer nicht planen, mobil zu bezahlen: „Bei Android-Geräten können Sie den NFC-Chip deaktivieren“, erklärt die Verbraucherzentrale Saarland. Das geschehe in der Regel in den Systemeinstellungen (oft: ein Zahnrad-Symbol) und dort in der Kategorie „Drahtlos und Netzwerke“ oder „Verbinden und Freigeben“. „Apple-Kunden haben diese Möglichkeit nicht: Auf dem iPhone lässt sich der NFC-Chip derzeit nicht deaktivieren“, ergänzen die Experten.