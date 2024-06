Stiftung Warentest E-Bikes im Test 2024: Das sind die besten Modelle

Außerdem spielt auch das Ladegerät eine Rolle. Bei solchen, die mit 4 Ampere Ladestrom laden, ließ sich der Akku im Test in etwas unter 5 Stunden füllen. In einer Fahrpause lässt sich damit also schon wieder etwas Akku nachladen und Reichweite dazugewinnen. Ladegeräte mit 2 Ampere konnten damit nicht mithalten. Auch die Position des Akkus am Rad ist entscheidend.