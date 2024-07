ADAC-Test 2024 Dieses günstige E-Bike ist überraschend unter den Testsiegern

„Außerdem sind die Motoren teils laut und laufen nach, unterstützen also auch noch dann kurze Zeit, wenn man schon gar nicht mehr pedaliert“, so der Autoclub. Damit sei weniger Kontrolle über das Rad möglich. Unbefriedigend sei auch eine Reichweite von gerade mal 35 Kilometern in Verbindung mit einer Ladezeit des Akkus von über fünf Stunden (Heybike). Andere würden sogar knapp zehn Stunden Ladezeit benötigen (Zündapp, Grundig). Zudem monieren die Experten, dass bei Steigungen oft der Motordurchzug schwächeln würde, des Weiteren würden vielfach die Anzeigen der Restreichweite sowie der Fahrgeschwindigkeit fehlen.