Öko-Test Nur ein teures Duschöl erhält Bestnote „sehr gut“, aber es gibt günstige Alternativen

Das naturkosmetische Duschöl von Sanoll verzichtet als einziges Produkt auf umstrittene synthetische Stoffe, die die Haut unter Umständen „durchlässiger für Fremdstoffe machen“. Verbraucher können diese auf der „Liste der Inhaltsstoffe an der Endung ‚-eth‘ erkennen“. Zweimal analysierten die Labore künstlichen Moschusduft in den Produkten von Isdin und Tesori. Dieser reichert sich „mit der Zeit im Fettgewebe“ an und ist „nur schwer biologisch abbaubar“. Die Duschöle von Rituals und Widmer enthielten einen allergenen Duftstoff.