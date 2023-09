Bis zu 80 Prozent Ersparnis Günstige vs. Original-Drucker-Patronen im Test – diese Produkte sind „gut“

Neben den Kosten, die durch den Drucker selbst anfallen, müssen Vieldrucker für Druckerpatronen tief in die Tasche greifen. Umso verlockender sind günstigere Alternativ-Patronen von Drittanbietern. Tintenpatronen sind in der Regel in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz erhältlich. Auch wenn der Kauf von Alternativ-Patronen große Ersparnisse verspricht, kann das Ergebnis der Druckqualität ernüchternd ausfallen. Stiftung Warentest hat überprüft, welche Patronen mit Ersparnissen und guter Druckerqualität überzeugen.