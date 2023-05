Neue Studie vorgestellt Immer mehr Betonwüsten – das ist die meist-versiegelte Stadt im Saarland

Das Saarland liegt der Studie zufolge mit einer durchschnittlichen Versiegelung von 42 Prozent im Bundesschnitt auf Rang elf. Deutschlandweit liegt der Mittelwert bei 44 Prozent. Ludwigshafen am Rhein ist mit rund 67 Prozent Bebauung die am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland, Suhl in Thüringen steht mit 30 Prozent am Ende der Tabelle.