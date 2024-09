Experten geben Markteinschätzung Darum sollten Sie besser jetzt Heizöl kaufen und nicht warten

Vor allem nachts wird es jetzt wieder richtig kühl. Da stellt sich in vielen Haushalten bereits die Frage, ob die Heizkörper nicht aufgedreht werden sollten oder ob sich 17 Grad in der Wohnung noch mit einem dicken Pullover aushalten lassen. Die eigentliche Heizperiode beginnt in Deutschland erst in wenigen Tagen: am 1. Oktober.