Bio-Produkt nur „befriedigend“ Couscous im Öko-Test: Diese Produkte erhalten die Bestnote

Rückstände von Pestiziden und Verunreinigungen mit Mineralölbestandteilen standen ebenfalls im Fokus der Tests. Diese können an vielen Stellen in das Produkt gelangen, so zum Beispiel während der Ernte, des Transports oder durch das Material einer Produktverpackung. Handelt es sich um biologischen Anbau, ist der Einsatz synthetischer Pestizide für Landwirte verboten. Eine interessante Tatsache, die Öko-Test bereits beim Kauf der Produkte feststellen konnte: Bio-Couscous aus der EU ist für Verbraucher ab 1,13 Euro pro 500 Gramm erhältlich, während die konventionellen Produkte teilweise teurer sind.