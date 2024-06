Günstig übertrumpft teuer Kartoffel-Chips im Test: Ergebnis „schockiert“ Experten – das ist der Preistipp 2024

Bei den herkömmlichen Kartoffelchips gibt es erfreuliche Nachrichten: Von 13 getesteten Produkten erhielten sechs die Note „gut“, während lediglich drei Marken mit der Note „ungenügend“ durchfielen. Die sechs „guten“ Chips unterscheiden sich qualitativ kaum, aber die Preise variieren stark. Die beiden Markenprodukte kosten mehr als doppelt so viel wie die anderen vier. Die preiswerten Chips überzeugen sowohl geschmacklich als auch hinsichtlich der Schadstoffbelastung, was sie zu einer attraktiven Wahl für preisbewusste Konsumenten macht. Hier eine Auswahl günstiger und „guter“ Chips in 200-Gramm-Packungen: