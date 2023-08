Schadstoffe gefunden Chicken-Nuggets im Test 2023 – Note 6 für beliebte Fast-Food-Kette und Markenprodukt

Sie sind unkompliziert, lecker und schmecken Klein und Groß gleichermaßen gut: Chicken-Nuggets. Die knusprigen Snacks sind nicht nur bei den großen Fast-Food-Ketten beliebt, sondern werden auch in den Supermärkten gerne gekauft. Auch auf Kindergeburtstagen gehören Chicken-Nuggets zum häufig gewünschten Geburtstagsessen. Was genau in den Nuggets steckt und welche der Produkte eher weniger appetitlich sind, hat Öko-Test untersucht.