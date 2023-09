Einmalig in der Test-Geschichte Butter-Test endet im Desaster – Rekordwert bei gefährlichem Schadstoff gemessen

Was jedoch als gesichert gilt, ist, dass einige Bestandteile von aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) als krebserregend eingestuft werden. In diesem Zusammenhang schießt ÖMA Allgäuer Bauernbutter Sauerrahm den Vogel ab. Nach Angaben der Öko-Test-Experten ist sie hochgradig mit Mineralöl-Rückständen belastet, und zwar so sehr, dass sie den von der EU vorgeschlagenen Richtwert um das Zehnfache übersteigt (Wert von 19,8 mg/kg). „Das ist ein in unserer Testgeschichte noch niemals gemessener Gehalt“, kritisiert Öko-Test.