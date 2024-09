Einzelhandel Butter so teuer wie nie – Preisschub kurz vor Weihnachten erwartet

Im August 2023 kostete das Päckchen noch 1,39 Euro. Seither stieg der Butterpreis wieder deutlich an. Derzeit liege der Preis für 250 Gramm Markenbutter in Discountern und Supermärkten bei 2,09 Euro, wie der Geschäftsführer des Verbands der Milcherzeuger Bayerns, Hans-Jürgen Seufferlein, der „Mitteldeutschen Zeitung“ am Montag, 23. September 2024, sagte. „Das wird sicher nicht das Ende sein. Zum Jahresende werden wir wohl neue Rekordpreise sehen“, so Seufferlein in der Mitteldeutschen Zeitung.