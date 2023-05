Migration Bund und Länder: Verhärtete Fronten bei Flüchtlingskosten

Städte, Gemeinden und Landkreise sitzen am Mittwoch nicht mit am Tisch. Sie sind aber konkret mit der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen vor Ort befasst. Viele Kommunen klagen, sie seien an die Grenze der Belastbarkeit angelangt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte im ZDF-„heute journal“ deutlich, dass die Länder in erster Linie als Sachwalter für die Kommunen agieren. „Die haben's wirklich schwer“, sagte er am Montag.