Umfrage bei Experten Nachfrage ist riesig – das sind die aktuellen Preise für Brennholz

Keine Neukunden nimmt derzeit die Blieskasteler Forstverwaltung an. Helmut Wolf ist dort Förster. Er berichtet der Saarbrücker Zeitung, dass in der zurückliegenden Heizsaison satt die doppelte Nachfragemenge im Vergleich zu normalen Jahren anfiel. „Diese Bestellungen arbeiten wir immer noch ab“, so der Forstwirt. Bis in den Winter wird man noch aus vorliegenden Bestellungen Brennholz an den Wegrand rücken. Erst wenn alle alten Bestellungen erledigt sind, will man an neue Bestellungen gehen. Laut Wolf wird das nicht vor Januar erfolgen.