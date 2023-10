Stiftung Warentest Babyphones im Test – günstigstes Modell überzeugt und landet auf dem zweiten Platz

Babyphones gehören für viele Eltern zur festen Grundausstattung, sobald ihr Nachwuchs auf der Welt ist. Die Geräte bieten die Möglichkeit, Kinder beim Schlafen im Auge zu behalten, während sich Eltern in anderen Räumen oder im Freien aufhalten. Neben dem klassischen Babyphone mit Ton haben Eltern mittlerweile auch die Wahl zwischen Geräten mit Ton und Video sowie smarten Babyphones, die per App bedient werden. Stiftung Warentest hat eine Auswahl an Babyphones überprüft und zeigt die Vor- und Nachteile der Modelle auf.