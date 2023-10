19 Badezusätze für Babys im Test Babybäder im Öko-Test – Nivea-Produkt gehört zu den Schlusslichtern

Neben dem Badezusatz von Nivea konnte in den Produkten „Bübchen Traum Bad & Dusche sensitiv“ und „Penaten Baby Gute Nacht Bad“ PEG/PEG-Derivate nachgewiesen werden. Dabei handelt es sich um „waschaktive Substanzen“, die für den typischen Badeschaum sorgen. Diese verursachen allerdings auch, dass die Babyhaut „durchlässiger für Fremdstoffe“ wird. In den Badezusätzen von Babylove (Dm) und Elkos (Edeka) entdecke das Labor „deutliche Gehalte an halogenorganischen Verbindungen“. Solche Verbindungen „reichern sich in der Umwelt an“ und sind Auslöser für Allergien.