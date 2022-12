Autofahrer : Führerschein, Versicherung, TÜV: Das ändert sich im Jahr 2023

Zahlreiche Autofahrer müssen im Januar 2023 ihren Führerschein umtauschen und sich auf Regel-Änderungen einstellen. Wir haben alles Wichtige für Sie zusammengefasst.

Die wichtigste Info vorneweg: Insgesamt sechs Geburtsjahrgänge müssen ihren Führerschein bis zum 19. Januar 2023 umtauschen . Falls sie zwischen 1959 und 1964 geboren sind, heißt es jetzt Abschied nehmen vom alten „Lappen“. Denn in der Europäischen Union werden alle Führerscheine nach und nach vereinheitlicht, um sie fälschungssicherer zu machen. Rund um das Thema Auto gibt es 2023 noch weitere neue Regelungen und Gesetze, die Sie kennen müssen:

Neue Typklassen: Wer zahlt ab 2023 mehr Kfz-Versicherung?

s und Oberklasse-Modelle werden in höhere Typklassen eingestuft.

Förderung von E-Neuwagen wird reduziert

CO 2 -Abgabe verschoben – Spritpreise sollen nicht noch mehr steigen

Aus Gründen des Umweltschutzes sollte die CO 2 -Abgabe ursprünglich zum 1. Januar 2023 erhöht werden, doch die Energiekrise hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn eine CO 2 -Abgabenerhöhung hätte einen weiteren Anstieg der Preise bei Benzin- und Dieselkraftstoffen bedeutet.

Damit bleibt der Preis für eine ausgestoßene Tonne CO 2 weiterhin bei 30 Euro. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so wird die Erhöhung auf 35 Euro Anfang 2024 nachgeholt. Umgerechnet ergibt das einen Aufschlag auf den Liter Benzin oder Diesel von rund 1,5 Cent.

Neuer Verbandskasten 2023: Diese Erste-Hilfe-Produkte sind drin

TÜV-Plaketten im neuen Design

Auch das Erscheinungsbild der sogenannten TÜV-Plakette ändert sich 2023. Den amtlich als Hauptuntersuchungsplakette bezeichneten Nachweis erhalten Autofahrer nach bestandener Prüfung in orangener Farbe. Aber Vorsicht: Wer mit einer rosa HU-Plakette unterwegs ist, muss 2023 zum TÜV. Im welchen Monat Sie konkret zur Hauptuntersuchung müssen, entnehmen sie der Zahl in Uhrzeigerposition, in der Mitte ist die Jahreszahl 23 markiert.