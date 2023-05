Insekten Ausbreitung der Asiatischen Hornisse in Rheinland-Pfalz

Nach Angaben des Biologen und Imkers Andreas Presuhn wurde die Hornissenart in Rheinland-Pfalz erstmals 2014 in Büchelberg (Kreis Germersheim) mit einem Nest nachgewiesen. Er geht davon aus, dass die Ausbreitung derzeit entlang großer Flüsse stattfinde. Momentan gebe es zwei Hotspot-Gebiete: In Worms und in Ludwigshafen/Frankenthal, sagte der Sprecher des Projektes Velutina für Rheinland-Pfalz.