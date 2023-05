Umwelt Asiatische Hornisse breitet sich im Saarland stark aus

In einem Nest lebten je nach Größe zwischen 500 und 3000 Individuen, hieß es. Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) könne daher in den von ihr besiedelten Regionen in kurzer Zeit große Populationen erreichen. Ihr Auftreten sei nicht für die Biodiversität an sich problematisch, mache aber Imkern Sorgen. Denn die Hornissen verspeisten mit Vorliebe Honigbienen. Dadurch würden Bienenvölker geschwächt, der Imkerei könne wirtschaftlicher Schaden entstehen.