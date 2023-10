Gute Produkte für empfindliche Haut Aftershave-Balsam im Test – dieser Klassiker erntet scharfe Kritik und fällt durch

Neben dem Klassiker Tabac Original After Shave und einem Balsam der Marke L’Oréal, fällt auch das teuerste Produkt für 40 Euro (L’Occitane) mit der Note „ungenügend“ durch. Die Schlusslichter „muten Männern einiges an kritischen Inhaltsstoffen zu“, doch der Balsam von Tabac Original ist „der einzige Balsam im Test mit problematischer Duftnote“. „Tradition – schön und gut. Doch sie sollte für Hersteller kein Grund sein, an überholten Rezepturen festzuhalten“, kritisiert das Verbrauchermagazin.