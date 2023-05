Artenschutz 500. ausgewilderter Orang-Utan macht Sprung in die Freiheit

Orang-Utan bedeutet „Mann des Waldes“. Die rotbraunen Menschenaffen leben heute nur noch auf den Inseln Borneo und Sumatra. In freier Natur könnten sie Experten zufolge in wenigen Jahrzehnten ausgestorben sein. Wilderei, Palmölplantagen und Waldbrände setzen ihnen zu. Viele Tiere werden zudem vom Säuglingsalter an unter teils furchtbaren Bedingungen als Haustiere gehalten - ein Trauma, das Tierschützer oft erst Jahre nach der Rettung in den Griff bekommen.