Kostenpflichtiger Inhalt: Unspielbare Kompositionen : An diesen Klavier-Stücken verzweifeln sogar professionelle Pianisten

Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Aller Anfang ist schwer: Wer als Klavierschüler mit der Mondscheinsonate und leichten Stücken beginnt, verzweifelt manchmal an immer schwieriger werdenden Partituren. Dabei sieht das bei den Profis so leicht aus. Aber selbst die Meister fürchten manche unspielbaren Stücke und wagen sich in echte „Todeszonen“.