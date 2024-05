Zu Gast bei Domenico’s in Bous Venetien trifft aufs Saarland

Ihre kulinarischen Veranstaltungen sind bei Genussmenschen im ganzen Saarland beliebt. Seit weit über 20 Jahren laden Domenico und Teresa Sciascia aus Bous zu Degustationen in ihren urgemütlichen Weingarten. Dort kann man nicht nur Weine und Spezialitäten aus ihrem Fachgeschäft in der Saarbrücker Straße 76a genießen, dort sind auch öfter Winzer zu Gast, oder es gibt Livemusik. Jetzt steht ein ganz besonderes Ereignis an: Venetien trifft aufs Saarland, zu Bio-Weinen von La Capuccina gibt es regionales Spitzenfleisch von der Traditionsmetzgerei Jochem aus Schwalbach.