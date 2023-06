Was ist drin? Weiter Palmöl statt Sonnenblumenöl in Pommes, Chips und Co.

Was im Test weiter auffiel: Manche Produkte würden sogar weiter in alten Verpackungen mit falscher Kennzeichnung verkauft. In deren Zutatenliste stehe weiter Sonnenblumenöl und nur ein unscheinbarer Aufdruck „enthält Palmöl statt Sonnenblumenöl“ stehe im Feld mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackungsrückseite. Wer Palmöl meiden will, solle daher genau auf die Zutatenliste achten und auch den möglichen Aufdruck im Feld des Mindesthaltbarkeitsdatum.