Serie: Nationalgerichte der DFB-Gegner bei der Fußball-EM Fish & Chips aus Schottland mit saarländischem Pfiff

Die Fischerei ist seit jeher sehr wichtig für die Insel, wirtschaftlich, sozial und kulturell. Rund 60 Prozent des gesamten britischen Fischfangs werden von schottischen Häfen aus betrieben. In den einsamen Küstengebieten der Highlands und auf den vielen Inseln war Fisch auch lange das Hauptnahrungsmittel. Die Gewässer in und um Schottland gehören zu den fischreichsten Europas. Trotzdem blieb dieser Berufszweig nicht von Krisen verschont, wie überall in Europa. Gefangen werden in Schottland hauptsächlich Heringe, Schollen, Makrelen, Kabeljau, Schellfische und natürlich Lachs. Außerdem Muscheln, Krabben und Hummer. Langustinen (Scampi) sind die wirtschaftlich wichtigsten Meeresbewohner, die vermarktet werden. Wolfgang und Anne Quack, die seit 2002 die Villa Weismüller führen, waren vor vier Jahren in Schottland und haben auch eine Lachsfarm am Meer besucht. „Das ist wirklich ein toller Lachs, schön fest, kompakt in der Struktur, aromatisch und nicht so fett“, schwärmt der Küchenchef.

Sein für unsere Serie kreiertes Fish & Chips-Gericht mit leckerem Kabeljau und regionalem Pfiff wird er ab sofort in seinem Restaurant in der schönen Jugendstil-Villa anbieten. „Fish & Chips gibt es bei uns seit rund zehn Jahren immer mal wieder, meistens auf der Mittagskarte. Das wird sehr gut angenommen.“