Jahresauftakt im Staatstheater : Heiteres und Beschwingtes zum Start

Dirigiert das Neujahrs-Konzert des Saarländischen Staatsorchesters: Kapellmeister Justus Thorau. Foto: SST/Peter Adamik,Berlin

Zum Jahresauftakt werden an Neujahr und am Sonntag, 5. Januar, Konzerte in der Region gespielt.

Mehrere Veranstaltungen eröffnen das Jahr 2020: Am Mittwoch sowie am Sonntag, jeweils 18 Uhr, wird ein Neujahrs-Konzert im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken aufgeführt. Dirigent ist Justus Thorau. Den Bariton-Solopart übernimmt Peter Schöne. Es spielt das Saarländische Staatsorchester. Die Besucher erwartet ein „opulentes Programm mit schwungvollen Melodien“, so der Veranstalter.

In der Stadthalle St. Ingbert wird am Mittwoch, 1. Januar, 17 Uhr, ein Neujahrs-Konzert aufgeführt. Auf der Bühne steht die Bergkapelle St. Ingbert. Das Programm umfasst laut Veranstalter „Vergnügliches aus dem reichhaltigen Repertoire der Strauß-Dynastie – ganz im Stil des berühmten Wiener Neujahrs-Konzerts“ mit fröhlichen Operetten-Melodien von „Das Land des Lächelns“ bis hin zu „Die lustige Witwe“ sowie Heiteres und Beschwingtes aus den Heimatländern der Solisten.

Zum 14. Mal lädt der Stadtverband der kulturellen Vereine Saarlouis am Mittwoch, 1. Januar, 18 Uhr, zu seiner Neujahrs-Gala im Theater am Ring ein. Das Kreis Symphonie Orchester unter Christian Schüller spielt Werke aus Oper, Operette, Musical und Filmmusik.

Das Kreis Symphonie Orchester spielt bei der Neujahrs-Gala in Saarlouis. Helmar Imschweiler tritt erneut als Solist auf. Foto: Sabine Schmitt