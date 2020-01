Tina Turner Tribute : Hommage an eine amerikanische Rock-Röhre

Mit Live-Musik und einigen Szenen schildert die Show das bewegte Leben der Sängerin TinaTurner. Foto: Popp Concerts/Dominik Gruss

Die Show „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ mit den Hits der Sängerin ist in der Saarlandhalle Saarbrücken zu Gast.

Anlässlich des 80. Geburtstags der Sängerin gastiert „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ am Donnerstag, 20 Uhr, in der Saarbrücker Saarlandhalle. Mit Live-Musik und einigen Szenen wird das bewegte Leben der Rock-Ikone geschildert. Das reicht von den Anfangs-Erfolgen, der harten Zeit mit ihrem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe – und schließlich, nach der Trennung, Tina Turners Neuanfang und raketenhafter Aufstieg in den 1980ern bis hin zur Filmmusik von „James Bond 007 – Goldeneye“ Mitte der 1990er Jahre.

Die Rock-Röhre Tina Turner wurde als Anna Mae Bullock am 26. November 1939 in Brownsville, Tennessee (USA) geboren und wuchs in Nutbush auf. Dank ihres Ehemanns Ike Turner avancierte sie zum Weltstar. Auch wenn ihr Privatleben sehr schwierig war, entwickelte sie sich zur umjubelten Legende. Zu ihren Hits zählen eingängige Songs, wie zum Beispiel „Simply The Best“ und „We Don’t Need Another Hero“.