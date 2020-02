Zaubergala : Zauberkunst mit Pokerface

Merzig Die Magier Topas und Roxanne sowie Maxim Maurice treten in Merzig auf.

Mit ihrem magischen Spektakel gastieren Topas und Maxim Maurice am Sonntag, 18 Uhr, in der Merziger Stadthalle. Dem Veranstalter zufolge gilt der Zauber-Weltmeister Topas als einer der „Top Ten Magier der Welt“. Er hat sich internationale Bekanntheit erzaubert und wurde vielfach ausgezeichnet. In seinen Shows setzt er auf Verblüffung und Überraschung. Dabei gewährt er den Zuschauern Einblicke in das Reich der Illusionen. Er kämpft unter anderem mit Bewegungsmeldern, Sprechanlagen und Entsaftern.