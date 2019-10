Musik und Theater in der Musicalstadt : Von Soul und Pop bis zu Theater

Auf ihrer Tour gastiert die Pop-Sängerin Ela. am Samstag in der Stummschen Reithalle. Foto: Neunkircher Kulturgesellschaft gGmbH/Delia Baum

Neunkirchen In den Neunkircher Hallen erwarten die Besucher wieder verschiedene Veranstaltungen.

In Neunkirchen ist diese Woche wieder einiges los: Am Donnerstag, 20 Uhr, spielt der Kabarettist und Komiker Willy Astor sein neues Programm „Jäger des verlorenen Satzes“ in der Neuen Gebläsehalle. Weiter geht es am Freitag, 20 Uhr, mit „Elmar Federkeil’s Soul Night“ in der Stummschen Reithalle.