Termin-Vorschau : Termine

Klassiker im Popgewand Für sein Stück „Der gestiefelte Kater - neu vertont“ hat das „Karma Limited Theater“ das alte Märchen als Pop-Musical neu inszeniert.

Am Sonntag, 27. Oktober, führt das Ensemble den Klassiker mit viel Musik und Tanz sowie lustigen Verwicklungen und überraschenden Wendungen im Big Eppel in Eppelborn auf.

Berühmte Knaben Auf ihrer aktuellen Tour präsentieren die Wiener Sängerknaben neben klassischen und weltlichen Werken auch Lieder von ihren Reisen aus aller Welt, die sie in Originalsprache singen. Am 5. Dezember gastiert der älteste und bekannteste Kinderchor der Welt in der Pfarrkirche in Ommersheim.