Saisonstart mit Gesellschaftskritik : In einer Welt voller Widersprüche

Das Theater Überzwerg präsentiert in Saarbrücken wieder das Stück „In meinem Hals steckt eine Welktkugel“ von Gerhard Meister für Jugendliche ab der Klassenstufe neun. Aufführungstermine sind am Mittwoch, 10 Uhr, sowie am 29. und 30. August, 10 Uhr, und Samstag, 19.30 Uhr: Nach einer aktuellen Umfrage sollen 42 Super-Vermögende so viel besitzen wie 3,7 Miliarden andere Menschen – nämlich die komplett ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Was aber bedeutet dieses Gefälle zwischen Arm und Reich und die Migration nun ganz konkret für den Einzelnen? Wie wirkt sich dies auf das eigene Denken, Handeln und Fühlen aus? Sollte man sein Handy entsorgen, weil ein Stück Coltain drinsteckt, das unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wurde? Sollte man eine Patenschaft für ein Dritte-Welt-Kind übernehmen? Die Schauspieler wollen Licht ins Dunkel bringen...