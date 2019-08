Reise in die Vergangenheit : Dreisbach vor mehr als 200 Jahren

Reise in die Vergangenheit

Dreisbach Am Mittwoch: Generalprobe von „Der letzte Schrei von Paris“.

Das Stück „Der letzte Schrei von Paris“ wird nicht nur im Glashaus Dreisbach aufgeführt, es spielt auch genau dort – vor mehr als 200 Jahren. Das von Michael Laux geschriebene und inszenierte Werk wurde eigens auf das Glashaus zugeschnitten und wird dort am 31. August um 20 Uhr seine Premiere feiern. Eine weitere Vorstellung folgt am 1. September, 19 Uhr. Bereits an diesem Mittwoch gibt es die öffentlichen Generalprobe, die um 19 Uhr beginnt.